A- A+

Jogos olímpicos Com Lebron, Curry e Durant, EUA anunciam lista de 41 jogadores que concorrem à vaga nas Olimpíadas Entre as ausências, o bicampeão dos Jogos Olímpicos e estrela da NBA, Draymond Green ficou de fora

Os Estados Unidos divulgaram nesta terça-feira (23) a lista de 41 jogadores que concorrem à uma vaga no grupo de 12 atletas que disputarão as Olimpíadas de Paris. Com algumas das maiores estrelas da NBA, a liga de basquete americana, a listagem também contém algumas surpresas. Entre elas, a ausência de Draymond Green. Medalha de ouro nas últimas duas edições de Jogos Olímpicos, o pivô do Golden State Warriors enfrenta alguns problemas em decorrência do seu comportamento violento em quadra e não foi "convocado".

Por outro lado, nomes como Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry e Jimmy Butler estão nesta primeira listagem. Após a última Copa do Mundo de Basquete, vencida pela Alemanha e que os Estados Unidos ficaram em quatro, as estrelas da NBA iniciaram um movimento para fortalecer a seleção, assim como em 1992, com o "Dream Team", e em 2008, com o "Redeem Team".

Veja a lista completa:

Bam Adebayo

Jarrett Allen

Paolo Banchero

Desmond Bane

Scottie Barnes

Devin Booker

Mikal Bridges

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Jimmy Butler

Alex Caruso

Stephen Curry

Anthony Davis

Kevin Durant

Anthony Edwards

Joel Embiid

De’Aaron Fox

Paul George

Aaron Gordon

Tyrese Haliburton

James Harden

Josh Hart

Tyler Herro

Jrue Holiday

Chet Holmgren

Brandon Ingram

Kyrie Irving

Jaren Jackson Jr.

LeBron James

Cam Johnson

Walker Kessler

Kawhi Leonard

Damian Lillard

Donovan Mitchell

Chris Paul

Bobby Portis

Austin Reaves

Duncan Robinson

Jayson Tatum

Derrick White

Trae Young

Veja também

Racismo Thiagus Petrus revela racismo contra seleção de handebol na Argentina