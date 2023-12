Com LeBron x Durant, NBA Cup inicia mata-mata inédito nesta segunda; veja jogos, destaques e chave

A- A+

Faz pouco mais de um mês que a temporada da NBA começou, mas o basquete americano conhecerá um campeão já no próximo dia 9. Começam hoje as quartas de final do In Season Tournament, ou NBA Cup, campeonato mata-mata que faz sua estreia em 2023. Idealizado pelo comissário Adam Silver, o torneio traz um inédito formato de partidas únicas mata-mata, sem as tradicionais séries dos playoffs.

Hoje, às 21h30, Boston Celtics e Indiana Pacers abrem a disputa. Mas o grande jogo da fase acontece já na madrugada entre terça e quarta-feira, à meia-noite, quando o Phoenix Suns de Devin Booker (que é dúvida para a partida) e Kevin Durant vai à Califórnia enfrentar o Los Angeles Lakers de LeBron James. O Prime Video (streaming) transmite as quartas de final. As semifinais serão divididas entre o serviço e a ESPN (TV fechada), uma para cada, enquanto a final terá dupla transmissão.

Os classificados para as quartas foram definidos numa fase de grupos. Foram três grupos por conferência, com os líderes de cada garantindo a vaga (Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings) mais os dois melhores segundos colocados, um de cada conferência: New York Knicks e Phoenix Suns.

Boston Celtics x Indiana Pacers - nesta segunda-feira, 21h30

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings - madrugada desta segunda para a de terça, 0h

New York Knicks x Milwaukee Bucks - nesta terça-feira, 21h30

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers - madrugada de terça para quarta, 0h

— Eu ainda não sei o que somos. Ainda não temos nosso grupo completo. Sei o que somos individualmente, mas não como time. Não temos minutos suficientes nos quais sabemos os titulares e quem entra, mas mantivemos um bom ritmo — avaliou LeBron após a derrota por 133 a 110 para o Oklahoma City Thunder, na última quinta-feira.



Os Lakers vêm enfrentando problemas em série com lesões. Assim como os Suns, que pouco conseguiram ver de seu trio Booker, Durant e Bradley Beal juntos em quadra. Ambas as franquias têm campanhas estáveis, mas longe do topo da Conferência Oeste nestes primeiros dois meses.

É nesse cenário que a copa pode mudar a NBA. É uma oportunidade para que times em desenvolvimento, como o Indiana Pacers de Tyrese Haliburton e o Sacramento Kings de DeAa’ron Fox, por exemplo, sejam testados em jogos decisivos. Ou para que equipes mais pesadas, como os próprios Lakers e os Suns, ou Boston Celtics e Milwuakee Bucks, líder e terceiro colocado da Conferência Leste, respectivamente, mirarem um primeiro título que pode dar muita confiança em temporada de altas expectativas nos playoffs. E até para times com menos favoritismo sonharem, como o New York Knicks de Jalen Brunson e o New Orleans Pelicans de Brandon Ingram.

Além de tudo, as partidas de quartas de final e semifinal contam para a campanha da temporada regular.

— Ninguém quer correr contra a gente. Sou jovem, é o jeito que eu jogo basquete, e a organização faz um ótimo trabalho em permitir ser quem sou e jogar como jogo — comemorou Haliburton ao “The Athletic”, enquanto analisava o estilo de basquete de ritmo alto dos Pacers, uma das sensações da temporada.

O armador de 23 anos tem média de 28,5 pontos e 14,5 assistências por jogo na NBA Cup e é o principal candidato a ficar com o prêmio de MVP do torneio.

Testes na estreia

Na primeira temporada da NBA Cup, a liga promoveu uma série de novidades em termos de calendário e identidade visual. Além dos jogos do torneio acontecerem apenas às terças e sextas-feiras, foram utilizados uniformes e desenhos de quadras exclusivos, com as cores das franquias da casa utilizadas de forma menos padronizada e mais criativa.

O último foi um dos poucos itens controversos: houve reclamações de espectadores quanto a cores mais fortes, como o vermelho, durante a transmissão das partidas. Luka Doncic, do Dallas Mavericks, chegou a dizer que levou tempo a se acostumar com as cores quando jogou contra o New Orleans Pelicans, em quadra azul e verde florescente do Smoothie King Center, mas apontou o piso escorregadio como o principal problema.

Todavia, as quadras diferenciadas parecem ter ganhado o público. Segundo a CNN dos Estados Unidos, houve aumento de 19% na audiência dos jogos de terça e sexta em relação aos da temporada passada no mesmo mês de novembro.

— Queríamos que os jogos do torneio “pulassem da tela” e atraíssem a atenção do espectador. Acreditamos que as cores ousadas das quadras conseguiram isso — afirmou Christopher Arena, vice-presidente e head de parcerias e branding da NBA à emissora.

