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Sport Com lesão constatada, Willian Oliveira vira baixa no Sport Cabeça de área se machucou no empate com o Botafogo-SP, no último sábado (31)

O elenco do Sport segue se preparando para encarar o Operário-PR, em mais uma decisão nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Para o compromisso agendado para sexta-feira (6), às 19h30, em Ponta Grossa, a comissão técnica não poderá contar com o volante Willian Oliveira.

Substituído no primeiro tempo do empate com o Botafogo-SP, o cabeça de área rubro-negro teve constatada uma rotura de fáscia plantar do pé direito - rompimento da faixa fibrosa que percorre a sola do pé, ligando o osso do calcanhar aos dedos.

O Sport não detalhou se a ruptura da fáscia plantar foi parcial ou total, mas informou que Willian já deu início à rotina de tratamento no CT José de Andrade Médicis.

Para este tipo de lesão, o prazo de recuperação pode chegar até dez semanas. Com isso, a tendência é que Willian Oliveira não consiga ajudar o Sport também na última rodada, contra o Goiás, na Ilha do Retiro. O confronto está agendado para o dia 14 de novembro, às 16h30.

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