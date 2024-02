Com lesão de Bessa, Lordelo pode ganhar espaço no Santa Cruz

A- A+

Regularizado, apresentado e à disposição para jogar. O volante Henrique Lordelo pode ser uma das novidades do Santa Cruz para a partida contra o Petrolina, terça (6), no Paulo Coelho, pelo Campeonato Pernambucano. Chance que aumentou após a lesão no joelho direito de Lucas Bessa.



“Uma lesão de um companheiro é algo sempre complicado. Desejo uma boa recuperação para ele. É um cara da minha posição e é sempre bom disputar quando todos estão aptos. Se depender de mim, já posso jogar na próxima partida”, afirmou Lordelo. Bessa, inclusive, poderá ficar afastado de seis a sete meses.

Lordelo também destacou as principais características que podem ajudar o Santa diante de mais um compromisso em busca da classificação à próxima fase do Estadual.



“Sou um volante de muita marcação, que gosta de chegar ao ataque. Gosto de ficar com a bola, mas quando tenho de marcar, eu procuro me impor. Tenho bom poder de finalização também de fora da área. Venho com o pensamento de ajudar o Santa”, declarou.

