Futebol Com lesão na perna direita, Bryan é dúvida para jogo contra o CSA Desde 2021, lateral-direito encara histórico de lesão no joelho, com longos períodos no departamento médico

Mais uma vez, o lateral-direito Bryan precisará passar um tempo no departamento médico. O atleta teve uma lesão grau um no músculo adutor da perna direita. O jogador será reavaliado diariamente pelos médicos e fisioterapeutas do clube e não tem presença confirmada para o jogo do Náutico contra o CSA, domingo (6), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Desde 2021, Bryan encara um longo período com problemas físicos. No ano passado, o jogador se machucou após um jogo justamente contra o CSA, no dia 19 de maio, pela Série B. A lesão no joelho o tirou dos gramados por mais de um ano, retornando apenas 29 de junho deste ano, perante o Amazonas, nos Aflitos.

Além do Amazonas, Bryan jogou ainda contra Altos, Ypiranga, Figueirense e Remo. Em todos, saindo do banco de reservas.

