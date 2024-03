A- A+

Futebol Com lesão grau dois na coxa, Lorran segue como desfalque do Náutico Volante ficou fora do Clássico dos Clássicos diante do Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, e ainda não tem prazo para retornar aos gramados

Fora do Clássico dos Clássicos diante do Sport, na última quarta (20), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, por conta de dores na coxa, o volante Lorran segue sem data para retornar aos gramados. O Náutico informou que o jogador foi diagnosticado com uma lesão grau dois e que o prazo para ficar novamente à disposição do técnico Allan Aal será definido de acordo com a evolução no dia a dia.



Sem Lorran, a tendência é que Sousa permaneça como titular na cabeça de área nos próximos dois jogos do Náutico pela Copa do Nordeste, contra CRB e América-RN. Em compensação, como o atleta não está inscrito no Campeonato Pernambucano, Aal terá que encontrar outra peça para suprir a lacuna no meio. A maior probabilidade é que a vaga fique com Marcos Júnior.

Após apresentar dores no músculo adutor da coxa esquerda, o volante Lorran realizou exame de imagem, que constatou uma lesão grau 2. O prazo de retorno do atleta será definido de acordo com a evolução no dia a dia. — Náutico (@nauticope) March 21, 2024

