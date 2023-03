A- A+

Futebol Com lesão muscular, Kayon desfalca Náutico diante do Petrolina Prata da casa se machucou na partida contra o ABC, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

O atacante Kayon não estará em campo pelo Náutico na partida contra o Petrolina, sábado (1º), nos Aflitos, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau um na coxa, sentida no jogo contra o ABC, no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Sem Kayon, a tendência é que Regis Tosatti assuma o posto no ataque do Náutico, ao lado de Jael e Paul Villero. O jogador, inclusive, foi o escolhido para substituir o prata da casa diante do clube potiguar.

Terceiro colocado do Pernambucano, o Náutico briga para terminar a primeira fase em segundo, garantindo assim a ida diretamente para as semifinais. Para isso, além de vencer o Petrolina, o clube também tem de torcer pelo tropeço do Retrô diante do Íbis, no Arthur Tavares.

