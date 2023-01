A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Com lesão muscular, Mendy vai desfalcar Real Madrid no Mundial de Clubes O jogador passou por exames médicos que revelaram "uma lesão no músculo semimembranoso da perna esquerda"

O lateral francês do Real Madrid Ferland Mendy sofreu uma lesão muscular no clássico da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid na quinta-feira passada, que poderá deixá-lo afastado dos gramados durante várias semanas.

O jogador passou por exames médicos que revelaram "uma lesão no músculo semimembranoso da perna esquerda", informou o Real Madrid em um comunicado nesta terça-feira (31).

A equipe merengue não especifica quanto tempo vai durar a recuperação, limitando-se a afirmar que está "pendente de evolução", mas, segundo a imprensa espanhola, o jogador francês poderá ficar afastado cerca de dois meses.

Mendy deixou o campo no primeirpo tempo da partida das quartas de final da Copa do Rei, em que o Real Madrid venceu o Atlético por 3 a 1.

O lateral francês perderá as partidas do Mundial de Clubes da próxima semana que o Real Madrid jogará no Marrocos, assim como o jogo do campeonato espanhol na quinta-feira contra o Valencia, entre outros.

