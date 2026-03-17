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Sport Com lesão na coxa direita, Gustavo Coutinho vira baixa no Sport Atacante se lesionou no treino do último domingo (15) e só volta daqui a três semanas

O atacante Gustavo Coutinho, do Sport, virou baixa pra o técnico Roger Silva para a sequência da temporada. De acordo com a assessoria de comunicação rubro-negra, após exames, o camisa 9 teve constatada uma lesão na coxa direita e será desfalque pelas próximas três semanas.

O jogador se lesionou durante o treinamento do último domingo (15). Segundo o Sport, Coutinho "já está em tratamento com a fisioterapia e o departamento médico".

A lesão de Gustavo Coutinho acontece quando o técnico Roger Silva ia passar a rodar mais o elenco na temporada. Nos próximos dias, o Rubro-negro terá as disputas da Série B e da Copa do Nordeste pela frente. Passado o duelo com o Athletic-MG, nesta terça-feira (17), pela Copa do Brasil, serão 11 compromissos até o fim de abril.

Sem Coutinho, Roger Silva passa a contar apenas com Zé Roberto como centroavante de ofício. Iury Castilho, que costuma atuar pelos lados do campo, também pode ser utilizado na função.

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