Futebol Santa Cruz: com lesão na coxa, Eurico está fora dos jogos das quartas de final contra o Decisão Zagueiro deve ficar afastado de sete a dez dias, desfalcando o Tricolor no primeiro mata-mata do Pernambucano

O Santa Cruz terá um desfalque importante para os próximos dois jogos das quartas de final do Campeonato Pernambucano 2026, contra o Decisão. O departamento médico do clube informou que o zagueiro Eurico foi diagnosticado com uma lesão grau um na coxa, com tempo de recuperação entre sete e dez dias.







O clube, vale citar, já convive com outro desfalque na zaga, o de William Alves, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. O atleta só deve voltar aos gramados na segunda metade de março.



Titular do Santa desde o início do Pernambucano, Eurico disputou sete jogos e marcou um gol, na derrota por 2x1 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela última partida da primeira fase. Sem o defensor, Ianson deve ser o substituto.

O DM coral também atualizou as situações dos atacantes Renato e Ariel. O primeiro teve lesão muscular grau um, mas está em fase de recuperação e pode voltar à lista de relacionados para o duelo de quarta (4), contra o Decisão, no Sesc Goiana. Já o segundo apresentou uma nova lesão na panturrilha contralateral e não tem previsão de retorno.

