Futebol Com lesão na coxa, Jael desfalca Náutico por seis semanas Centroavante se lesionou na partida contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá um desfalque importante para a reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Jael sofreu uma lesão de grau dois em dois músculos da região posterior da coxa esquerda no jogo contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. O atleta já deu início ao tratamento junto ao departamento de fisioterapia. O prazo de recuperação é de, aproximadamente, seis semanas.



Pelo prazo estipulado, Jael deve perder todos os compromissos do Náutico na etapa de pontos corridos da Série C, voltando a ficar disponível apenas caso o Timbu avance ao quadrangular final. Os pernambucanos estão atualmente na sexta posição, com 19 pontos.





Com isso, a tendência é que Jeam assuma a vaga de Jael, que tem três gols marcados na Série C. Vale lembrar que, para o confronto diante do Figueirense, sábado (15), nos Aflitos, o Timbu também não terá o meia Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

