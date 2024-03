A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Júlio César desfalca Náutico contra o Retrô e no Clássico dos Clássicos pelo NE Atacante estava cotado para ser um dos retornos no setor ofensivo, mas exame identificou contusão

Nem só de retornos vive o ataque do Náutico. Mesmo contando com a volta de Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão automática no jogo passado com o Retrô, nos Aflitos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, e com chances de contar com Leandro Barcia, recuperado de lesão muscular, o Timbu terá um desfalque no setor ofensivo. O atacante Júlio César foi diagnosticado com uma lesão grau um na coxa esquerda e a previsão de regresso é de 10 a 15 dias.

Júlio César se machucou na partida pelas quartas de final, contra o Afogados, nos Aflitos, e já tinha ficado fora do duelo anterior, pela semifinal, contra o Retrô. Com o prazo, o atleta só deve ficar à disposição do técnico Allan Aal no final do mês, reforçando o time em uma possível final Estadual. Vale citar que, com o problema, ele também não estará em campo na próxima quarta (20), no Clássico dos Clásssicos ante o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.

O atacante Júlio César foi submetido a exame de imagem após se queixar de dores na coxa esquerda. O resultado apontou uma lesão grau 1 na região. O atleta já iniciou o tratamento e o prazo de retorno é de 10 a 15 dias. — Náutico (@nauticope) March 13, 2024

