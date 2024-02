Com lesão na coxa, Lorran desfalca o Náutico por até 15 dias

A- A+

O Náutico terá um desfalque importante para os próximos jogos da temporada. O volante Lorran foi submetido a exame de imagem após se queixar de dores na coxa esquerda após o duelo diante do Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. O resultado constatou uma lesão grau um na região e o prazo de retorno do atleta aos gramados é de até 15 dias.



Com isso, Lorran não ficará apto para o confronto desta quarta (9), contra o Porto, nos Aflitos, e só deve retornar aos gramados no final de fevereiro, próximo a data do jogo contra o Sport, em casa, pela rodada final do Pernambucano.



Tabu em campo



O Náutico não perde do Porto há mais de uma década. A última derrota foi no Estadual de 2011, por 2x1, no Lacerdão. De lá para cá, o Timbu venceu seis vezes e empatou uma. Se o recorte for apenas jogos com os alvirrubros como mandante, o jejum é um pouco maior, com o revés mais recente sendo o de 2010, também por 2x1.



“É um jogo muito importante e difícil em nosso estádio. Estamos focados em conseguir os três pontos e seguir firme em busca da liderança do campeonato”, afirmou o lateral-esquerdo Luiz Paulo.

