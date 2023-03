A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Matheus Carvalho desfalca Náutico diante do Ferroviário Camisa 10 se machucou na partida contra o Maguary, no Arthur Tavares, pelo Campeonato Pernambucano

O Náutico não terá o meia-atacante Matheus Carvalho para a partida contra o Ferroviário/CE, quarta (22), nos Aflitos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O camisa 10 sofreu uma lesão na coxa direita, no último sábado (18), no jogo contra o Maguary, no Arthur Tavares, pelo Campeonato Pernambucano.



Sem Matheus Carvalho, o técnico Dado Cavalcanti pode acionar o volante Nathan – o jogador foi o escolhido para substituir o camisa 10 no decorrer da partida contra o Maguary. Com isso, Souza deve jogar mais à frente no meio-campo.





Situação no Nordestão



Na Copa do Nordeste 2023, Náutico e Santa Cruz estão no Grupo B. O Timbu é o quarto, com 10. O Santa é o quinto, com nove. Para avançar ao mata-mata, o Tricolor precisa vencer e torcer pelo tropeço do Timbu ou de outros dois clubes que estão acima na tabela, casos de Sergipe (3º, com 10) e ABC (2º, com 11). Os alvirrubros dependem apenas de si para chegar até as quartas de final.



Na rodada final da primeira fase, que ocorre na quarta (22), às 21h30, o Náutico recebe o Ferroviário, nos Aflitos, enquanto o Santa Cruz encara o Fortaleza, no Arruda. Os demais confrontos são Bahia x CRB, Ceará x Atlético/BA, Sergipe x Sampaio Corrêa, ABC x Fluminense/PI, Campinense x Vitória e CSA x Sport.

