Futebol Com lesão na coxa, Paulo Sérgio desfalca Náutico diante do Ypiranga-RS Atacante se machucou no treinamento da última terça-feira (13), no Centro de Treinamento Wilson Campos; Bruno Mezenga deve ser mantido como substituto

Não será desta vez que o Náutico terá o retorno do atacante Paulo Sérgio. Fora do jogo passado, diante do Confiança, por conta da expulsão sofrida perante o Brusque, o atleta ficará novamente fora de um compromisso do clube pela Série C do Campeonato Brasileiro. O centroavante sofreu uma lesão de grau um na coxa, na última terça-feira (13), durante treinamento no Centro de Treinamento Wilson Campos, e não encara o Ypiranga-RS, sábado (17), no Colosso da Lagoa.

Sem Paulo Sérgio, a tendência é que o técnico Hélio dos Anjos permaneça com Bruno Mezenga no posto de centroavante. O jogador já tinha sido escolhido no confronto do Náutico diante do Confiança, formando o ataque ao lado de Kelvin e Thalissinho.

Histórico

Essa é a quarta vez que o atacante Paulo Sérgio desfalca o Náutico em 2025 por conta de lesão. No começo da temporada, o atleta ficou fora por duas vezes devido problemas musculares. Somando o tempo ausente, o Timbu ficou oito jogos sem contar com o camisa 9.

A lesão mais recente de Paulo Sérgio foi uma fratura no dedo do pé, sofrida no duelo diante do Retrô, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O jogador ficou mais quatro confrontos fora do time, voltando no empate em 0x0 com o Botafogo-PB, nos Aflitos, pela Série C.

A expectativa do Náutico é que o jogador consiga reunir condições físicas para entrar em campo no dia 20 de maio, contra o São Paulo, nos Aflitos, pelo duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O centroavante não atuou no jogo de ida, vencido pelo Tricolor por 2x1, no Morumbi.

Além de Paulo Sérgio, o Náutico não contará com o lateral-esquerdo Luiz Paulo, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais pelo clube em 2025. Igor Fernandes será o substituto.

Oportunidades

Com tantas lesões no elenco, o técnico Hélio dos Anjos tem aproveitado para dar oportunidades para atletas da base. O atacante Thalissinho, por exemplo, foi titular diante do Confiança, marcando um dos gols da vitória por 2x0.

No meio, Dudu, de 16 anos, estreou no profissional. Já Vini, lateral-esquerdo de 18 anos, ficará como opção no banco de reservas após Luiz Paulo se machucar.

O Náutico é o atual 14º colocado da Série C, com cinco pontos. O Ypiranga-RS é o 10º, com sete.

