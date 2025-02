A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Paulo Sérgio desfalca o Náutico por 15 dias; Alemão e Sousa preocupam Atacante não entrou em campo na derrota do Timbu por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

O técnico Marquinhos Santos confirmou durante coletiva de imprensa neste domingo (2), após a derrota do Náutico por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, que o atacante Paulo Sérgio deve desfalcar a equipe por aproximadamente 15 dias.

“Paulo Sérgio não foi preservado ( no jogo contra o Retrô). Ele teve uma lesão de grau 2 no adutor. Foi constatado no exame. O laudo saiu no início da partida. Ele já estava fora. Paulo está afastado, assim como Luiz (Paulo), e deve ficar fora por uns 15 dias. Por conta de ser o adutor, uma musculatura menor, acredito que ele, como atleta experiente, que se cuida, talvez possa voltar antes”, afirmou.

Além de Paulo Sérgio, Marquinhos também demonstrou preocupação com as situações clínicas do zagueiro Fagner Alemão, com dores no joelho direito, e do volante Sousa, com dores no tornozelo.

“Teve a questão de Alemão também hoje. Talvez seja a questão do colateral também. Vamos aguardar o exame clínico, de imagem. Sousa também saiu com o tornozelo inchado. Temos de sanar as ausências”, explicou.

O jogo

Marquinhos também comentou sobre o que provocou o tropeço do Náutico na Arena de Pernambuco.

“Saímos machucados do jogo no sentido de resultado. Tivemos volume, controle, sendo melhores no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é constatação: não sei por que o Náutico jogou na quinta e depois no domingo, enquanto o Retrô jogou na terça. O Santa jogou conosco e também pegou o Retrô com pouco tempo de intervalo. Causa estranheza esse tipo de situação. É preciso ser mais coerente nas tomadas de decisão, mas isso não é muleta (para explicar) a derrota”, iniciou.

“Tivemos uma falha de marcação e cobertura na situação do gol. O Retrô tem qualidade individual, que o Evaristo Piza está tentando encaixar. Mesmo assim, tivemos volume no primeiro tempo e não fomos efetivos. Isso foi determinante para a derrota”, completou.

