Futebol Com lesão na coxa, Paulo Sérgio desfalca o Náutico por cerca de 10 dias Atacante sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda após o jogo contra o Afogados



O Náutico não poderá contar com o atacante Paulo Sérgio para os próximos dois jogos da equipe pelo Campeonato Pernambucano. O atleta sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda após a partida contra o Afogados, no dia 18 de janeiro, no Vianão, e desfalcará a equipe por cerca de 10 dias.

Com a lesão, Paulo Sérgio não ficará apto para reforçar o Náutico no duelo desta quarta (24), contra o Central, no Lacerdão. Também não estará em campo no Clássico das Emoções do próximo sábado (27), diante do Santa Cruz, no Arruda. A depender da evolução física, ele pode regressar no embate do dia 31 de janeiro, perante o Petrolina, nos Aflitos.

Após o jogo contra o Afogados, o técnico Allan Aal já demonstrava preocupação com a situação clínica do atacante. “Paulo sentiu um desconforto no adutor em um lance específico, mas esperamos que não seja algo grave”, disse na ocasião.

O Náutico é o atual vice-líder do Pernambucano, com sete pontos. O Central está no topo, com 10.

