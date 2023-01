A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Richarles desfalca Náutico na estreia do Pernambucano Atacante prata da casa vinha atuando na equipe principal nos últimos amistosos

O atacante Richarles está fora da partida de estreia do Náutico no Campeonato Pernambucano 2023. O jogador de 18 anos sofreu uma lesão muscular de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda e não entrará em campo diante do Central, sábado (7), no Lacerdão. Ao lado de Fernando e Júlio, o atleta era cotado para iniciar entre os titulares.

O Náutico não divulgou o tempo previsto de recuperação da lesão, mas a tendência é que o jogador fique de fora por duas a três semanas. Richarles já havia desfalcado o Náutico no amistoso passado, perante o ASA/AL, em Arapiraca, empatado em 1x1.

O atacante Richarles sofreu uma lesão muscular de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda e precisará ficar afastado das suas atividades. O jogador já está fazendo trabalhos com os departamentos de fisioterapia e médico para voltar o mais breve possível. — Náutico (@nauticope) January 2, 2023

