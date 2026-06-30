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Futebol Com lesão na coxa, Vinícius só deve voltar a jogar pelo Náutico em setembro Atacante saiu machucado na partida diante do Goiás e aumentou lista de atletas com problemas físicos no Timbu

O atacante Vinícius aumentou a lista de atletas no departamento médico do Náutico. O jogador, que saiu da partida contra o Goiás com dores na coxa, foi diagnosticado com lesão grau três e deve desfalcar a equipe por dois meses, voltando aos gramados apenas a partir de setembro.

A informação foi publicada inicialmente pelo site ge e confirmada pela reportagem. Com isso, o atleta não estará à disposição para o confronto diante do Juventude, no domingo (5), no Esporte da Sorte Aflitos, e nos demais embates de julho e agosto, contra Avaí, CRB, Londrina, Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta, Ceará, São Bernardo e Athletic.

Perante o Juventude, o Náutico também não terá os volantes Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Leonai, diagnosticado com uma lesão grau um na coxa. O lateral-direito Arnaldo, com dores na coxa, e o zagueiro Betão, com problema no púbis, seguem como dúvida.

O Náutico é o atual 12º colocado da Série B, com 20 pontos. O Juventude é o quinto, com 25.

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