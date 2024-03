A- A+

Sport Com lesão no joelho direito, Renzo vai passar por cirurgia e vira baixa por oito meses no Sport Diante do Trem-AP, pela Copa do Brasil, zagueiro deixou o gramado ainda na primeira metade do jogo

A goleada sobre o Trem-AP, na última quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, trouxe um prejuízo ao Sport. Substituído no primeiro tempo da partida, o zagueiro Renzo teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito. De acordo com o clube, o defensor passará por cirurgia nos próximos dias e o prazo de recuperação gira em torno de oito meses.

Na partida contra a Locomotiva, no meio da semana, Renzo seria a única opção para o miolo de zaga no banco de reservas. Contudo, em atividade realizada no vestiário do Estádio Zerão, Rafael Thyere sentiu um quadro de lombalgia intensa e foi vetado do confronto. Assim, o prata da casa foi acionado ao lado de Luciano Castán.

Ainda aos 18 minutos do primeiro tempo, Renzo não aguentou o tranco em dividida com o atacante Foguete e pediu para deixar o gramado. Na oportunidade, Fabinho foi improvisado em seu lugar.

Agora, sem Renzo, o técnico Mariano Soso vê as opções ficarem escassas na zaga. O argentino conta apenas com Alisson Cassiano e Luciano Castán para preencher o setor. Com o Leão de "folga" neste final de semana, a expectativa é que Thyere volte a ficar à disposição para o duelo com o Altos-PI, marcado para quarta-feira (6), pela Copa do Nordeste.

Veja também

Paraolimpíadas Potência paralímpica, Ucrânia sofre com a guerra em meio à preparação para os Jogos de Paris