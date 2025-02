A- A+

Futebol Com lesão no joelho, Fágner Alemão não deve jogar mais em 2025 Zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

O zagueiro Fágner Alemão disputou apenas dois jogos com a camisa do Náutico em 2025 e, ao que tudo indica, não estará mais à disposição do técnico Marquinhos Santos para o decorrer da temporada. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano.

Em nota, o Náutico comunicou que “dará todo o suporte necessário ao atleta para sua plena recuperação”. O jogador passará por procedimento cirúrgico e deve ficar fora dos gramados por até oito meses.

Com isso, Alemão só estaria apto para retornar aos gramados a partir de outubro, mês em que a Série C do Campeonato Brasileiro entra na reta final.

