FUTEBOL INTERNACIONAL Com lesão no tornozelo, Eriksen vai desfalcar Manchester United até o final de abril O jogador norueguês teve que sair de campo aos 30 minutos do segundo tempo no jogo contra o Reading, no último sábado, pela Copa da Ingleterra

O meio-campista dinamarquês do Manchester United, Christian Eriksen, com uma lesão no tornozelo, ficará afastado dos gramados por no mínimo três meses, anunciou o clube inglês nesta terça-feira (31).

“Os testes continuam, mas a primeira estimativa indica uma provável ausência até o final de abril ou início de maio", explica o comunicado.

É um duro golpe para o Manchester United, atualmente quarto colocado na Premier League e que enfrenta o Barcelona (14 e 23 de fevereiro) em duelo eliminatório pela Liga Europa.

Eriksen, de 30 anos, teve que ser substituído no segundo tempo do jogo de sábado, na vitória por 3 a 1 sobre o Reading (da segunda divisão) nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, após uma entrada de Andy Carroll.

Depois da parada cardíaca que sofreu no meio de um jogo da Dinamarca contra a Finlândia na Euro-2020 (disputada em 2021 devido à pandemia), Eriksen se consolidou como uma peça importante no Manchester United do técnico Erik Ten Hag.

