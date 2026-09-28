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FUTEBOL INTERNACIONAL Com lesão no tornozelo, Gakpo vira desfalque para seleção holandesa O atacante se lesionou no último confronto contra a Sérvia, pela Liga das Nações

O atacante Cody Gakpo vai desfalcar a seleção holandesa na Liga das Nações da Uefa devido a uma lesão no tornozelo, anunciou o seu clube, o Liverpool, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (28).

O jogador de 27 anos se lesionou no primeiro tempo da vitória da "Oranje" sobre a Sérvia por 2 a 1, no domingo.

O Liverpool, no entanto, não informou o tempo de recuperação, mas Gakpo já é desfalque certo para os jogos contra Grécia, na próxima quinta-feira, e Sérvia, no domingo.

Já o clube inglês só volta a campo no dia 11 de outubro, contra o Manchester City, pela 6ª jornada da Premier League.

Gakpo não é a única dúvida no ataque dos 'Reds' para o duelo contra o City, já que Alexander Isak também sofreu uma lesão defendendo a Suécia e não jogará as próximas duas partidas da seleção escandinava.

Além de Gakpo e Isak, o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também não poderá contar com o francês Hugo Ekitike (tendão de Aquiles) e com o italiano Federico Chiesa (costas).

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