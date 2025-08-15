A- A+

Futebol Com lesão, Paulo Sérgio desfalca o Náutico diante do Anápolis; veja provável escalação Timbu entra em campo neste domingo (17), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá mais um desfalque para a partida diante do Anápolis, domingo (17), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Paulo Sérgio foi diagnosticado com uma lesão de grau um na coxa e não ficará como opção para o duelo que pode cravar de forma antecipada a vaga do Timbu no quadrangular da competição.





Além de Paulo Sérgio, o Náutico não terá, por suspensão, o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio. Na defesa, o time terá João Maistro e Rayan. No meio, Igor Pereira, que volta de suspensão, e Patrick Allan terão a companhia de Wenderson.

“Gostei muito do Wenderson nos últimos treinamentos antecedendo o jogo em que ele sabe que vai atuar. É plausível utilizar um jogador que tem mais ofensividade, mas um pouco mais cadenciado, atacando menos espaço e se dedicando em não perder a característica na posição. Não tenho dúvidas que ele fará um grande jogo”, frisou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Na frente, Vinícius volta de suspensão e deve compor o setor ofensivo com Hélio Borges e Bruno Mezenga. Na segunda posição, com 29 pontos, o Náutico precisa apenas de um empate para se classificar.

“É um momento muito positivo. Conversamos com os atletas que é um jogo de classificação matemática, mas virtualmente estamos classificados. Na nossa consciência, é muito importante permanecer entre segundo e terceiro porque primeiro é muito difícil, já que a gente dependerá de inúmeros resultados negativos de um time (Caxias) que vem em um equilíbrio tão grande quanto o nosso. Mas, se continuarmos em segundo ou terceiro, levaremos algumas vantagens fundamentais como o aspecto de decidir em casa”, reforçou o auxiliar.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

Veja também