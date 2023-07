Com lesões na coxa, Pipico e Yan Oliveira desfalcam o Santa contra o Iguatu

A- A+

O técnico Evaristo Piza não terá vida fácil para escalar o Santa Cruz na partida final da primeira fase do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Iguatu, no Morenão. Além de perder Lucas Silva, que acertou a rescisão contratual com o clube, e Anderson Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Tricolor terá ausência de outras duas peças, sendo uma delas o principal nome da equipe.



Com uma lesão muscular grau dois na coxa, o atacante Pipico não terá condições de entrar em campo perante os cearenses. O jogador sentiu dores durante o jogo contra o Potiguar, empatado em 1x1, no Arruda, sendo substituído por Emerson Galego. Nome que provavelmente começará jogando contra o Iguatu.





Na defesa, o problema foi com Yan Oliveira, que também foi substituído no decorrer do jogo contra o clube de Mossoró. A lesão surgiu justamente no lance que originou o gol sofrido pelo Santa Cruz. No duelo, ele foi substituído por Dudu.



Em quinto lugar no Grupo 3, com 20 pontos, o Santa Cruz precisa vencer o Iguatu e torcer pelo tropeço de Potiguar (em quarto, com 22) ou Pacajus (terceiro, com 23) para avançar ao mata-mata. O primeiro enfrenta o Nacional-PB, no Frasqueirão, enquanto o segundo visita o Campinense, no Amigão.

Queda de desempenho



Depois de engatar uma sequência de seis jogos sem perder, com quatro vitórias e dois empates, o Santa Cruz caiu de aproveitamento na reta final da primeira fase, acumulando cinco partidas sem vitórias, com três empates e duas derrotas. O desempenho nesse recorte foi o segundo pior da chave, atrás apenas do Globo-RN, que perdeu todos os compromissos no período.



Os clubes que hoje estão no G4 possuem, no mínimo, duas vitórias no período. Caso do Pacajus, por exemplo. Já Nacional-PB, Sousa-PB e Potiguar-RN ganharam três. Os dois últimos, inclusive, não tiveram um tropeço sequer nos últimos cinco duelos.



Para se ter uma ideia, ao término da oitava rodada, o Santa Cruz liderava a competição, com 17 pontos. O Potiguar, por exemplo, era o sexto, com 11. O G4 ainda tinha Pacajus (2º, com 14), Nacional (3º, com 13) e Sousa (4º, com 12).

Caso avance ao mata-mata, o Santa Cruz pegará na primeira fase o líder ou vice-líder do Grupo 4 - o Tricolor só pode ficar entre terceiro e quarto na chave 3. A Fênix tem apenas uma derrota no torneio, enquanto o representante de Feira de Santana perdeu apenas em duas ocasiões.

Veja também

COPA DO MUNDO Nova Zelândia surpreende e vence Noruega (1-0) no jogo de abertura da Copa feminina