Com 'Lewa', Raphinha e Yamal, Barça enfrenta Atlético de Madrid no Espanhol

Com o trio de ataque formado por Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski, que o levou ao título da liga na temporada passada, o Barcelona receberá um Atlético de Madrid em ascensão nesta terça-feira (2), com a liderança da LaLiga em jogo.

Os confrontos entre as duas equipes sempre foram promissores devido aos seus placares elásticos – o Barça venceu por 5 a 4 no agregado na semifinal da Copa do Rei do ano passado – mas este primeiro duelo da temporada traz uma atração a mais.

O Barcelona tem 34 pontos, um a mais que o Real Madrid, que perdeu a liderança após empatar em 1 a 1 com o Girona no domingo, e três a mais que o Atlético, que buscará dar um passo importante na luta pelo título da liga.

O time comandado por Hansi Flick – que acumula onze vitórias, um empate e duas derrotas – venceu o Alavés por 3 a 1 no sábado, mas os bascos abriram o placar, mostrando mais uma vez as deficiências da defesa 'blaugrana' nesta temporada.

Flick decepcionado

A frustração era evidente no final da partida, numa imagem em que o treinador alemão, sentado no banco de reservas, parecia ser consolado por Raphinha, que retornou ao time titular após dois meses afastado por lesão.

"Fiquei desapontado porque perdemos a posse de bola com muita frequência e, no fim, recebemos dois cartões vermelhos no banco de reservas", explicou Flick em entrevista coletiva antes da partida contra o Atlético de Madrid, um jogo da 19ª rodada que foi antecipado devido à Supercopa da Espanha, que será disputada de 7 a 11 de janeiro na Arábia Saudita.

Yamal, recuperado de uma lesão na virilha, e Lewandowski, que também volta de uma contusão, se juntaram a Raphinha no ataque pela primeira vez nesta temporada.

Apesar do retorno do trio ofensivo contra o Alavés, a intensidade e o perigo que eles criaram na temporada passada ainda estão longe do nível do ano anterior.

Flick espera que eles acumulem tempo de jogo para retornar ao nível do ano passado.

Embora o técnico alemão tenha mais opções para o ataque, Ronald Araújo permanecerá afastado da defesa devido a um "problema pessoal", revelou Flick.

O uruguaio não vive seu melhor momento após ter sido expulso no primeiro tempo da partida da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Chelsea, jogo que terminou com uma dura derrota de 3 a 0.

Dois times em grande fase

Já o Atlético, que sofreu uma derrota para o Espanyol na estreia (sua única até agora em LaLiga) e quatro empates nas primeiras oito partidas, está embalado, com uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições.

A última derrota do Atlético foi na Liga dos Campeões, um revés por 4 a 0 contra o Arsenal há dois meses, e a equipe não perdeu pontos em LaLiga desde o empate em 1 a 1 contra o Celta de Vigo, no dia 5 de outubro.

Em seus últimos 14 jogos no campeonato, o Atleti nunca começou perdendo, estabelecendo um novo recorde no Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Barcelona é o time que mais conquistou pontos após estar em desvantagem, com um total de 12.

"Está muito claro que tipo de jogo esperamos. Eles têm um ataque incrível, um estilo de jogo com bom posicionamento e alguns talentos individuais muito importantes. Teremos que ser fortes nesse aspecto para competir. Teremos que levar o jogo para onde achamos que podemos causar danos", declarou Simeone durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

No outro jogo antecipado dessa rodada, o Real Madrid visita o Athletic Bilbao no San Mamés na quarta-feira, com o técnico Xabi Alonso sob pressão após os três últimos empates (Rayo Vallecano, Elche e Girona).

Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(17h00) Barcelona - Atlético de Madrid

- Quarta-feira:

(15h00) Athletic Bilbao - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23

2. Real Madrid 33 14 10 3 1 29 13 16

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 27 11 16

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 20 14 6 2 6 14 17 -3

9. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

10. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

11. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 -2

12. Celta Vigo 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

