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Futebol Com listras horizontais, Náutico lança terceiro uniforme Timbu utilizou Samuel, Léo Índio, Wenderson, Jean Carlos e Vinícius no vídeo de lançamento

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O Náutico lançou nesta terça-feira (6) o novo terceiro uniforme do clube para a temporada 2026. O modelo tem um diferencial com relação ao padrão tradicional: as listras são horizontais, com as iniciais do clube no lugar do escudo oficial.

A estreia do novo uniforme pode acontecer no jogo de quinta-feira (8), contra o Novorizontino, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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