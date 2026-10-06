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Futebol

Com listras horizontais, Náutico lança terceiro uniforme

Timbu utilizou Samuel, Léo Índio, Wenderson, Jean Carlos e Vinícius no vídeo de lançamento

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Novo terceiro uniforme do NáuticoNovo terceiro uniforme do Náutico - Foto: Reprodução/Twitter

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O Náutico lançou nesta terça-feira (6) o novo terceiro uniforme do clube para a temporada 2026. O modelo tem um diferencial com relação ao padrão tradicional: as listras são horizontais, com as iniciais do clube no lugar do escudo oficial.

A estreia do novo uniforme pode acontecer no jogo de quinta-feira (8), contra o Novorizontino, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. 

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