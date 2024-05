A- A+

Náutico Com logística especial, Andrey minimiza viagem longa do Náutico para o próximo jogo, em Porto Alegre Timbu irá pegar dois voos e um ônibus para chegar na capital gaúcha

Devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o Náutico terá um cenário atípico para chegar a Porto Alegre, local onde enfrenta o São José, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu irá precisar pegar dois voos e um ônibus para chegar à capital gaúcha.

Apesar da logística complicada, o meia Alvirrubro Andrey minimizou um provável desgaste que a viagem pode causar ao elenco e disse que o time está com foco total no objetivo.

"Acho que a gente que está com foco total e um objetivo não tem que ficar pondo muito obstáculo. Não vai agregar em nada para a gente. Sabemos que a viagem é cansativa, que é pesada, mas o clube está nos disponibilizando a melhor programação e a melhor logística possível para a gente chegar lá e estar em melhores condições para atuar e voltar com a vitória", destacou.

Andrey também falou a respeito de sua primeira partida diante da torcida Alvirrubra, na vitória por 4 a 1 contra o Remo. O jogador, que chegou no começo do mês, só tinha atuado nas partidas fora de casa contra a Ferroviária e o Volta Redonda.

"Sem dúvida alguma, jogar nos Aflitos é muito bom. Eu sempre escutei falar muito bem da torcida do Náutico, sempre repercutiu bastante a história do time. Foi um sentimento de alegria, de responsabilidade também, porque a gente sabe que a camisa do Náutico tem um peso e que a gente está aqui hoje para buscar o acesso", ressaltou.

O meia do Náutico também falou de como está sendo esse começo de trabalho no Timbu.

"Está sendo bem interessante, essas semanas estão sendo muito produtivas para mim. Estamos em um processo ainda, isso é importante deixar claro, de um conhecer o outro, de entrosamento e o nosso time tem uma margem enorme para evoluir, para crescer todos juntos, a gente tem trabalhado bastante", declarou

"A minha alegria é enorme, acho que vontade e dedicação nunca vão faltar. E eu espero que todos possam estar com o mesmo sentimento, buscando o mesmo objetivo, tanto atleta, comissão, staff, diretoria. Então eu estou me sentindo muito bem, sei que tenho também muito a evoluir e a agregar", concluiu.

