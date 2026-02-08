A- A+

futebol Com Love artilheiro, Retrô avança no Estadual e pega o Sport nas semifinais Outro duelo que vale vaga para a final será entre Náutico e o ganhador de Santa Cruz x Decisão, que jogam neste domingo

Pela terceira vez na história, Sport e Retrô se enfrentaram em um jogo de mata-mata. Após disputarem duas finais de Campeonato Pernambucano, com o Leão vencendo ambas, em 2023 e 2025, o confronto agora será pela semifinal da edição 2026 da competição. Para encerrar o jejum perante os rubro-negros, a Fênix aposta em um artilheiro que conhece bem o rival.

Autor de um dos gols do Retrô na vitória por 2x1 diante do Maguary, nos Aflitos, que garantiu a vaga na semifinal, o atacante Vagner Love, de 41 anos, se igualou a Quirino (Santa Cruz) e Paulo Sérgio (Náutico) na artilharia do Estadual, com quatro gols.

Ex-atacante do Sport, com passagem entre 2022 e 2023, Love é um dos principais nomes do Retrô na temporada. O reencontro com o ex-clube será na fase que antecede a decisão, com datas, horários e locais de disputa ainda a serem confirmados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

