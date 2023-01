A- A+

Copa do Nordeste Com Love, Sport estreia na Copa do Nordeste diante do ABC, na Ilha Rubro-negro recebe a equipe potiguar às 19h30 deste sábado (21)

Atual vice-campeão da Copa do Nordeste, o Sport estreia na edição 2023 do torneio na noite deste sábado (21). Às 19h30, vai encarar o ABC, na Ilha do Retiro. Campeão pela última vez em 2014, o clube pernambucano busca o tetracampeonato para encerrar a seca, além de igualar o número de conquistas de Bahia e Vitória, maiores vencedores da competição.

O Rubro-negro chega ao confronto perante os potiguares com uma equipe em formação, mas que ainda não perdeu na temporada. Dos três jogos que fez no Estadual, venceu dois e empatou um.

Dos sete reforços oficializados, apenas o meia Jorginho ainda não entrou em campo. Inclusive, há a expectativa que o camisa 10 faça sua estreia diante do torcedor leonino. Contratado para ser o 'cara da criação', o ex-Atlético/GO perdeu os primeiros compromissos para tratar um problema de fadiga muscular na panturrilha direita, e é o grande ponto de interrogação de Enderson Moreira. Sem ritmo de jogo, deve iniciar a partida entre os reservas. Ao contrário do companheiro Vagner Love.

Último a se reapresentar, a referência ofensiva atuou contra Salgueiro e Petrolina, mas nas duas ocasiões saindo do banco. Agora, perante o potiguar, vai comandar o ataque rubro-negro na busca pelos três pontos. A tendência é que o jogador de 38 anos tenha as companhias de Gabriel Santos e Edinho no setor. Enquanto Matheus Vargas inicia a partida na armação.

Com uma maratona de jogos de três em três dias até meados de fevereiro, Enderson não descartou fazer outras modificações na equipe devido ao desgaste físico. Entretanto, titular na cabeça de área, o volante Fabinho deixou claro que o Sport está pronto para a estreia.

"Acredito que a equipe está preparada. Os jogadores com suas propostas e objetivos, o professor Enderson tem trabalhado bastante conosco também. É uma competição difícil, um adversário que vamos enfrentar também na Série B este ano. Mas as expectativas são as melhores para que jogo a jogo consigamos os nossos objetivos", declarou em entrevista à assessoria de comunicação.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Luciano Juba (Igor Cariús); Ronaldo, Fabinho e Matheus Vargas; Gabriel Santos, Edinho (Luciano Juba) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ABC

Simão; Alemão Teixeira, Walfrido, Wálber e Daniel Vançan (Márcio Azevedo); Daniel, Wellington Reis, Matheus Anjos, Fábio Lima e Allan Dias; Paulinho Moccelin. Técnico: Fernando Marchiori.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol

