FUTEBOL Com maior valor de mercado, Campeonato Inglês se consolida como liga mais disputada da Europa Competição é a única dentre as cinco mais fortes do velho continente que ainda não tem um campeão da atual edição definido

Considerada como a liga mais forte do mundo, o Campeonato Inglês vai para mais um desfecho final de pura emoção. Manchester City e Arsenal disputam o título da competição, à uma rodada do fim. Apesar da disparidade de investimento entre as equipes do chamado "Big Six", composta também por Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham, as brigas acirradas pelo troféu do torneio — dos últimos anos — o consolidam como o mais disputado da Europa.

A definição do campeão inglês desta temporada ficará para a última rodada. No entanto, o City possui uma grande vantagem na disputa. Com um ponto a mais que os Gunners, a equipe de Guardiola só depende de si, em partida contra o West Ham, para conseguir um feito inédito: o tetracampeonato consecutivo.

Apesar do vencedor da Premier League poder estar se repetindo pela quarta vez, ele não costuma ter vida fácil para chegar a conquista. Na última edição, o Arsenal liderou boa parte da competição, mas acabou a deixando escapar nas rodadas finais. Na temporada 2021/2022, o City se sagrou campeão com um ponto a mais que o Liverpool.

Um dos grandes motivos para o Campeonato Inglês ser o mais disputado dentre as grandes ligas europeias pode se explicar nos valores de mercado. Segundo o Transfermarkt, a competição, com 11,09 bilhões de euros (cerca de R$61,5 bilhões), tem valor superior ao dobro da segunda — da Espanha. No entanto, a mesma só possui três atletas no top 10 de mais valiosos do mundo: Haaland e Phil Foden do Manchester City, e Saka, do Arsenal.

O Campeonato Inglês pode não ser predominante na lista de atletas com maior valor de mercado do mundo, apesar de ser a liga com mais representantes. No entanto, a competição domina o top 10 dos elencos mais valiosos. Com todos os representantes do Big Six, a Premier League ainda tem o Aston Villa e o Newcastle na 11ª e 12ª posição do ranking — respectivamente.





Para além da parte financeira, a força e disputa acirrada do Campeonato Inglês tem grande influência dos responsáveis pelo funcionamento tático das equipes. A competição conta com alguns dos melhores treinadores do mundo. Pep Guardiola e Klopp, do Manchester City e Liverpool — respectivamente — estão entre os maiores nomes há alguns anos. Mikel Arteta, do Arsenal, está perto de chegar à este posto. Ten Hag, do Manchester United, e Postecoglou, do Tottenham, são vistos como técnicos de muito potencial.

Com os grandes treinadores, mais equipes dentre as mais valiosas do mundo e disputas acirradas pelo título, o Campeonato Inglês vai se consolidando como a liga mais disputada da Europa. Não a toa, ele é também é visto como o melhor do mundo. Se seguir a crescente dos últimos anos, a tendência é ainda melhorar.

