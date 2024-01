A- A+

Redes Sociais Com mais de 16 milhões de seguidores, Alisha Lehmann é a jogadora de futebol mais seguida do mundo Alex Morgan e a rainha Marta também ilustram essa tabela

Depois de reatar o relacionamento com Douglas Cruz, ex-Vasco e atual Aston Villa, a jogadora de futebol, também do clube britânico, Alisha Lehmann, de 24 anos, chamou atenção pelo número de seguidores nas redes sociais. A atleta já é conhecida pelo desempenho nas partidas da seleção da Suíça e pela atuação na Copa do Mundo Feminina do ano passado. Em seu perfil no Instagram, com 16,3 milhões de seguidores, Alisha compartilha sua rotina de treinos, trabalhos publicitários e a vida pessoal ao lado da família e dos amigos.

Veja as outras cinco jogadoras de futebol com mais seguidores

Alex Morgan

A segunda jogadora mais seguida da nossa lista é a estrela da seleção estadunidense Alex Morgan, com 10,1 milhão de seguidores. Natural da Califórnia, Morgan cresceu e passou por categorias de base até ser aceita em um programa de formação de atletas olímpicos.

Aos 17 anos, foi convocada pela primeira vez para a seleção sub-20 dos Estados Unidos. O esporte permitiu com que ela também fosse para a Universidade da Califórnia, onde se graduou em Economia Política. A estreia na Seleção Nacional chegou aos 20 anos, em 2010. Sete anos depois, Morgan faturava a Copa das Campeãs da UEFA pelo time francês Lyon. Em 2015 e em 2019, foi Campeã do Mundo com a Seleção nacional. Atualmente, aos 34 anos, a atacante atua pelo San Diego Wave FC.

Alexia Putellas

Dona das bolas de ouro da FIFA de 2021 e 2022, e craque do Barcelona, a espanhola de 29 anos Alexia Putellas é também atual Campeã do Mundo - título obtido em 2023, na competição realizada na Austrália e na Nova Zelândia. No Instagram, compartilha suas conquistas profissionais como capitã do Barcelona, deixando os detalhes da vida pessoal mais reservada e longe de seus 3,3 milhões de seguidores.

Apesar de optar pela descrição, foi descoberto durante uma viagem a Ibiza que Alexia vive um romance, há mais de um ano, com uma publicitária também da Espanha. Em 2022, a jogadora sofreu uma lesão grave com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, apesar de recuperada, Alexia voltou a sentir dores em novembro de 2023, após um jogo da Liga dos Campeões contra o português Benfica. Segundo informações do Barça, a jogadora seria submetida a uma artroscopia. O procedimento deverá detectar os motivos do desconforto da jogadora e os passos a seguir para sua recuperação.

Marta

Com mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram, a brasileira Marta compartilha a vida profissional e as vitórias do Orlando Pride nas redes, além de atuar como ativista pela inserção da mulher no esporte

Com recorde absoluto de 17 gols em Copas do Mundo, ninguém balançou as redes do torneio mais vezes do que a Rainha Marta. Revelada pelo Vasco e com desenvolvimento nos campos da Suécia, a jogadora brasileira teve sua estreia no Mundial em 2003, naquela edição já emplacou três gols. Quatro anos depois, na Copa de 2007, adicionou mais sete gols para conta. Em 2011, mais quatro gols. O recorde dos 17 se estabeleceu em 2015, no Canadá.

Em 2019, Marta se tornou a primeira jogadora de futebol da história a fazer gols em cinco Copas do Mundo. Com passagens pelo Santos, FC Rosengård (Suécia) e Orlando Pride (EUA) - clube em que atuou ao lado de Alex Morgan - a atleta ajudou a construir a história do esporte.

Sam Kerr

A australiana brilhou na Copa do Mundo de 2023, mas não faturou o título com as Matildas. Com cerca de 1,8 milhões de seguidores, a estrela do britânico Chelsea posa com amigas, namorada e companheiras de time em seus registros no Instagram, onde também alavanca a carreira com campanhas publicitárias.

Jordyn Huitema

A craque canadense demonstra confiança ao defender a seleção de seu país. Com 1,5 milhões de seguidores, Jordyn compartilha vídeos de vitórias, registros de viagens ao lado do namorado e fotos pessoais de datas comemorativas em família.

Com passagem pelo PSG, Jordyn atualmente defende o OL Reign, clube de Seattle que foi adquirido pelo Olympique Lyonnais, da França.

