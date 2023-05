A- A+

Série D Com mais de 30 mil pessoas no Arruda, Santa bate Campinense com gol de Ítalo Melo Zagueiro foi o responsável por dar a vitória ao tricolor ainda no primeiro tempo

Casa cheia e três pontos na conta. Em confronto válido pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, 30.046 torcedores estiveram no Arruda, na tarde deste domingo (21), para acompanhar a vitória do Santa Cruz sobre o Campinense, por 1x0.

O resultado levou a Cobra Coral para a 3ª colocação no grupo 3, agora com seis pontos, ultrapassando a Raposa, que estacionou na 4ª posição, com dois pontos a menos.

O Tricolor volta a entrar em campo no próximo domingo. Na ocasião, vai visitar o Nacional de Patos, às 16h, na Paraíba.

Apoiado pelos milhares de tricolores que foram ao Arruda, o Santa Cruz foi superior ao Campinense na etapa inicial. Apesar do clube paraibano ter a bola - principalmente no começo do confronto -, o time da casa era mais incisivo nas chegadas ofensivas. Mesmo que sem muito perigo.

Com 17 minutos, o Tricolor já tinha visto Chiquinho e Nadson finalizarem duas vezes cada. Os visitantes só foram incomodar aos 20. Em chute firme de fora da área, Guilherme Escuro obrigou Michael fazer boa defesa.

O gol do Santa saiu no momento mais morno da partida. Aos 38 minutos, Chiquinho cobrou escanteio fechado do lado direito, o goleiro Gleibson tentou tirar, mas a bola foi em cima do seu companheiro de equipe.

Na sobra, com faro de atacante, Ítalo Melo aproveitou o bate-rebate para colocar a Cobra Coral em vantagem. Na sequência, Maicon Assis chegou a empatar o duelo, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

Autor do gol tricolor, Ítalo Melo deixou o gramado ainda no início do segundo tempo. Se queixando de dores, o zagueiro deu lugar a Yan Oliveira. Em desvantagem, o Campinense trocava passes, no intuito de envolver a equipe de Felipe Conceição.

Aos 11 minutos, chegou a balançar as redes novamente. Contudo, mais uma vez em posição irregular. A resposta tricolor veio quatro minutos depois. Fabrício driblou a zaga rubro-negra, puxou para o meio e, sozinho com o goleiro, mandou nas mãos de Gleibson, no meio do gol.

Na busca pelo empate, o Campinense se lançou à frente e o jogo ficou um ataque contra defesa. Melhor jgoador da Raposa na partida, Escuro cobrou falta da esquerda e viu Michael se jogar para defender, aos 24.

Depois, Gilvan fintou Matheus Müller e finalizou cruzado para a zaga tricolor afastar o perigo. Nos acréscimos, Bruno Collaço cruzou e Alex Oliveira perdeu a última grande oportunidade do confronto dentro da pequena área.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo (Yan Oliveira), Guedes e Marcos Vinícius (Matheus Müller); Pingo (Ítalo Henrique), Fabrício, Chiquinho (Emerson Galego) e Nadson (Marcelinho); Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Campinense 0

Gleibson; Thiago Ennes (João Carlos), Railon, Anderson Sobral e Bruno Collaço; Ramires, Matheus Lagoa (Alex Oliveira), Guilherme Escuro (Júnior Pirambu) e Maicon Assis; Jefferson (Negueba) e Gilvan. Técnico: Luan Carlos.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE) e José Daniel Torres de Araujo (PE).

Gols: Ítalo Melo, aos 38' do 1T (STA);

Cartões amarelos: Marcelinho (STA)

Cartão vermelho: Luan Carlos (CAM)

Público: 30.046 torcedores

Renda: R$ 590.991,00

Veja também

Racismo Ministério da Igualdade Racial repudia ataques racistas contra o jogador Vini Jr.