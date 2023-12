A- A+

Futebol Com Maracanã cheio, Zico e craques do passado fazem a festa da torcida em Jogo das Estrelas Equipe comandada pelo ídolo rubro-negro faz 10 a 4 em partida festiva

Com mais de 51 mil torcedores presentes no Maracanã, o Jogo das Estrelas promovido por Zico foi um encontro de gerações para os fãs do futebol em sua edição de número 19.

O time do anfitrião, que vestiu vermelho, venceu por 10 a 4. Zico, um de pênalti e um com a bola rolando, deixou sua marca, o segundo com passe de Matheus Gonçalves, do Flamengo, que deixou o dele.

Completaram o placar Adriano, Petkovic, duas vezes, Sávio, também duas vezes, o ex-lateral Juan e o neto de Zico, Felipe. No gol do Imperador, a torcida relembrou o canto "O Imperador voltou".

- Gratificante para nós ver um espetáculo como esse, torcedores prestigiando, jogadores com alegria de vir. A missão foi cumprida mais uma vez - afirmou Zico, que prestou homenagens a Pelé e Dinamite.

Pelo time de branco, os três gols ficaram a cargo do argentino Palermo, novidade na edição da festa. Do lado vermelho, participaram ainda Claudinho e Wendel, que jogam na Rússia.

No segundo tempo, apareceram ídolos do passado do Flamengo também no time branco, como Andrade e Adílio. Renato Gaúcho comandou o ataque da equipe no início, mas passou em branco.

O time de branco desencantou na etapa final com Marcos Felipe, que joga na China, dando números finais ao jogo.

