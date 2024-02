A- A+

Copa das Comunidade de Paudalho Com mais de 50 times, Prefeitura do Paudalho promove Copa das Comunidades O projeto une a paixão do futebol com saúde, socialização, lazer e o potencial esportivo do município

A Prefeitura do Paudalho, através da Secretaria de Educação e Esportes (Seduc), promove a Copa das Comunidades, projeto que realiza campeonatos de futebol nas comunidades paudalhenses, unindo a paixão do futebol com saúde, socialização, lazer e o potencial esportivo do município.



A edição deste ano conta com 58 equipes inscritas no total e cinco etapas classificatórias: o Campeonato de Guadalajara de Futebol (etapa 1), Campeonato de Rosarinho de Futebol (etapa 2), Copa União de Futebol, em Chã de Cruz e Chã de Conselho (etapa 3) e Copa Zé Lito, no Centro (etapa 4). Cada etapa irá classificar quatro equipes para a quinta etapa e culminância do projeto, a Super Copa das Comunidades de Paudalho, prevista para ser realizada em agosto.



O Campeonato de Guadalajara de Futebol (etapa 1) classificou os times América (campeão 2022), Guarani (vice-campeão 2022), Palmeiras (campeão 2023) e Internacional (vice-campeão 2023) para a Super Copa. Já o Campeonato de Rosarinho de Futebol (etapa 2) e a Copa União de Futebol, em Chã de Cruz e Chã de Conselho (etapa 3) estão em curso, com jogos neste domingo(3). A Copa Zé Lito, no Centro (etapa 4) está com previsão de início no dia 19 de maio. Já a Super Copa tem previsão para o mês de agosto de 2024.

Os próximos jogos da etapa 2 serão neste domingo (3), no campo de Rosarinho, onde jogam às 8h30, os times PSG x Porto Seguro, às 10h15, Juventude x Náutico; às 14h, Juventus x Braves; e às 15h30, Camarão Enlatado x Fluminense. Já na etapa 3 jogam também neste domingo(3), os times CSA X Família Cruzeirense, às 8h; e Esc. Chã de Conselho x PSG, às 9h45, ambos no Campo de Chã do Conselho; e Palmeiras x França, às 14h; e Esc. Chã de Cruz x Racing, às 15h45, ambos jogos no Campo de Chã de Cruz.

A Copa das Comunidades é um projeto criado pela Seduc, através da Secretaria Executiva de Esportes, com o objetivo de estimular a prática esportiva no município, com foco no futebol, buscando reativar times de futebol que marcaram a história de Paudalho e promover o surgimento de novas equipes, enriquecendo, assim, o espírito e a tradição esportiva no município.

Veja também

SAÚDE Renan guedes: estresse pode causar perda de cabelo, como relata o jogador?