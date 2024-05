A- A+

Tênis Com mais quatro tenistas eliminados, Brasil segue sem vencer em Roland Garros Heide, Monteiro, Wild e Bia Haddad foram todos eliminados na primeira rodada do grand slam francês nesta segunda-feira (27)

O Brasil ainda não conseguiu reviver seus melhores dias em Roland Garros. Nesta segunda-feira (27), o país colecionou quatro derrotas nos torneios de simples. Entre os homens, Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild não conseguiram derrubar a banca, perdendo para os favoritos, Sebastian Baez, Miomir Kecmanovic e Gael Monfils, respectivamente. Na chave feminina, Bia Haddad não confirmou o favoritismo e caiu diante da italiana Elisabetta Cocciaretto, por 2 sets a 1, de virada.

Fechando o segundo dia da chave principal feminina de Roland Garros, Bia Haddad (13ª) entrou em quadra para enfrentar a italiana Elisabetta Cocciaretto (56ª) e perdeu de virada por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 6/1). A brasileira iniciou bem o confronto e precisou de apenas 49 minutos para vencer por 6/3 o primeiro set. Mas a partir de então a paulista passou a cair de rendimento dentro de quadra. Cocciaretto venceu a segunda parcial por 6/4 e aproveitando a queda de confiança da brasileira, fechou o set decisivo por 6/1, sem grandes dificuldades.

Estreia de Heide

O primeiro brasileiro a entrar em quadra nesta segunda-feira foi Gustavo Heide (174º). Em sua primeira chave principal de grand slam, o paulista esteve à frente contra o argentino Sebastian Baez, 20º do ranking mundial da ATP. Mesmo em sua primeira partida de cinco sets, o jovem de brasileiro de 22 anos mostrou um alto nível de competitividade e forçou o adversário a elevar o nível, perdendo o jogo por um apertado 3 sets a 2 (4/6, 6/3 ,6/1, 4/6 e 6/3).

Gustavo iniciou o jogo vencendo o primeiro set por 6/4. Em seguida, Baez venceu os dois sets seguintes, por 6/3 e 6/1. Sem deixar desanimar pelo fraco terceiro set, o paulista voltou a jogar bem e aplicou um novo 6/4, levando o jogo para o quinto set. Heide chegou a ter a oportunidade de quebrar o serviço do argentino no set decisivo, mas acabou sendo superado pelo tenista mais experiente.

Expectativa quebrada

Vindo de um bom início de temporada no saibro, Thiago Monteiro (86º) não conseguiu avançar na chave principal de Roland Garros. Diante do sérvio Miomir Kecmanovic (57º), - adversário que Thiago bateu no Masters 1000 de Roma, semana passada - Monteiro foi superado por 3 sets a 1 (6/2, 6/1, 4/6 e 7/5).

O Brasileiro teve um início difícil. O sérvio venceu os dois primeiros sets com facilidade, 6/2 na primeira parcial e 6/1 na segunda. O cearense conseguiu reagir no terceiro set, vencendo por 6/4. Na quarta parcial, Thiago chegou perto de ficar a um game de forçar um quinto set, mas acabou sendo superado nos detalhes e dando adeus a disputa.

Quadra principal

Brasileiro melhor ranqueado na ATP atualmente, Thiago Wild caiu diante de um dos atletas da casa mais querido pelo público francês, o ex-número seis do mundo, Gael Monfils (37º). Na Philippe Chatrier, quadra principal do grand slam, o paranaense foi superado por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/3 e 6/4).

O francês começou ganhando por 6/2, mas o brasileiro devolveu com 6/3 no segundo set. Embalado pela torcida, Monfils embalou na partida e aplicou um 6/3 na terceira parcial e 6/4 no quarto set, fechando a partida em seu favor.



No primeiro dia de competição, no último domingo (26), Laura Pigossi já havia sido eliminada por 2 sets 1 diante da ucraniana Marta Kostyuk (7/5, 6/7 e 6/4). Dessa forma, representando o país no torneiro de simples, agora só resta Felipe Meligeni na disputa, que amanhã enfrenta o norueguês Casper Ruud (7º).

