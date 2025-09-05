A- A+

FUTEBOL Com mais três sul-americanas, Copa do Mundo de 2026 já tem 16 das 48 seleções classificadas Na quinta-feira, Uruguai, Colômbia e Paraguai garantiram suas vagas no Mundial, que já tem um terço de vagas definidas

Pouco a pouco, a Copa do Mundo de 2026 vai conhecendo suas seleções classificadas. Nesta última quinta-feira, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, mais três equipes garantiram vaga no torneio: Uruguai, Colômbia e Paraguai. Agora, 16 das 48, um terço das equipes participantes, é conhecido.

Os uruguaios fizeram 3 a 0 no Peru, mesmo placar da Colômbia sobre a Bolívia. Os paraguaios ficaram no 0 a 0 com o Equador. Na América do Sul, a única disputa aberta é pela vaga na repescagem, que tem Venezuela e Bolívia no páreo.

Além das anfitriãs Canadá, México e Estados Unidos, estavam classificadas outras dez seleções antes desta rodada: Austrália, Irã, Japão, Jordânia, Coreia do Sul, Uzbequistão, Argentina, Brasil, Equador e Nova Zelândia.





Com exceção da América do Sul e da Oceania, há vagas diretas para a Copa abertas em todos os continentes. Veja, abaixo, as seleções já classificadas e a distribuição de vagas:

África (CAF): Ainda não há classificados / Há nove vagas diretas

Ásia (AFC): Austrália, Irã, Japão, Jordânia, Coreia do Sul e Uzbequistão / Restam duas vagas diretas

Américas do Norte e Central (Concacaf): Canadá, México e Estados Unidos / Restam três vagas diretas

América do Sul (Conmebol): Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, Paraguai e Uruguai / Não restam mais vagas diretas

Europa (Uefa): Ainda não há classificados / Há 16 vagas diretas

Oceania (OFC): Nova Zelândia / Não restam mais vagas diretas

Outras duas equipes se classificarão via repescagem internacional. Cada confederação tem uma vaga nela, com as exceções da Concacaf, que tem duas por ser anfitriã, e da Uefa, que não tem vaga.

No total, seis seleções se classificarão à repescagem. Até aqui, a Nova Caledônia é a única garantida na repescagem, com a vaga da Oceania (OFC).

