A- A+

Sport Com maratona de jogos, Sport muda foco para a Copa do Nordeste Leão estreia na competição neste sábado, às 19h30, diante do ABC, na Ilha

O Sport vai mudar o foco pela primeira vez na temporada. Neste sábado (21), o Leão tem estreia marcada pela Copa do Nordeste. Às 19h30, encara o ABC, na Ilha do Retiro, e dá início de vez à uma maratona de compromissos no ano. O duelo contra o Alvinegro será o quarto dos pernambucanos em um intervalo de dez dias.

O time da Praça da Bandeira terá uma sequência de partidas de três em três dias que só acabará no dia 17 de fevereiro, após o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz. Neste hiato, enfrentará Belo Jardim, Retrô,m Porto, Campinense, Afogados, Náutico e Ceará. Até por isso, o técnico Enderson Moreira entende a necessidade de rodar o elenco, no intuito de evitar desgastes e lesões.

"Sabemos que é uma temporada longa, com partidas seguidas. Por isso, é preciso rodar bem o elenco para que cheguemos fortes em todas as competições. A importância de uma pré-temporada bem feita passa diretamente por aí", salientou o treinador rubro-negro.

A partida deve marcar a estreia de Vagner Love no time titular. Nos jogos contra Sagueiro e Petrolina, o camisa 99 foi acionado na segunda etapa. Além disso, Jorginho, que se recupera de uma fadiga muscular na panturrilha direita, também deve ganhar sua primeira oportunidade com a camisa leonina. O fato, no entanto, é que vai atuar quem estiver 100% fisicamente.

"A única coisa que pode tirar um atleta do jogo é se ele não estiver 100% recuperado. Não é poupar ninguém, mas quando não atinge um nível de prepração esperado, precisamos tirar, pois o risco de lesão aumenta e a performance não vai ser tão qualificada".

Veja também

Futebol CR7 e Messi marcam em amistoso vencido por 5x4 pelo PSG diante do Al Hilal/Al Nassr