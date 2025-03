A- A+

FUTEBOL Com marca histórica e alívio em jogo, Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista Segundo jogo da final do estadual acontece após o encerramento da data Fifa

A última entre as principais finais de campeonatos estaduais antes do início do Brasileirão precisou esperar a data Fifa para ser resolvida. Nesta quinta-feira, às 21h35, Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Em jogo está a chance alviverde de obter o segundo tetracampeonato da história do estadual de São Paulo e a esperança de um alívio no Parque São Jorge após eliminação precoce na Libertadores.

Com a vitória por 1 a 0 na ida, o empate garante o título ao Corinthians. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por dois para ficar com o título.





O alviverde busca o feito do Paulistano do início do século XX: as quatro conquistas consecutivas de 1916 a 1919, ainda na era amadora. Não houve tetracampeões desde então. O título também seria o 27º palmeirense, o que deixaria a distância para o Corinthians, rival e maior campeão, em três troféus.

O time de Abel Ferreira pode ter a volta do meia Maurício para a partida. Fora desde a metade de fevereiro, o jogador está recuperado de cirurgia no ombro.

Do lado do Corinthians, o título estadual seria uma boa forma de compensar a eliminação na fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil, que pressionou a comissão técnica de Ramón Díaz. Nada melhor, num momento como esse, que derrotar um rival.

O Timão espera contar com o fator casa e o bom momento de Yuri Alberto, que marcou o gol da vitória no Allianz Parque. A dúvida é a presença do meio Rodrigo Garro, que sentiu dores no joelho direito.

Último tricampeão paulista, o Corinthians tenta encerrar um jejum de cinco anos sem conquistas no estadual.

Veja também