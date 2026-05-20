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SELEÇÃO FEMININA Com Marta de volta, Arthur Elias anuncia convocadas para amistosos da seleção contra os EUA Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa

O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira, 20, a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.

Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Confira a lista completa de convocadas para os amistosos:

Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City-EUA), Kemelli (Fluminense)

Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX), Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Yaya (PSG-FRA), Kaylane (Flamengo)

Atacantes: Kerolin (Manchester City-ING), Dudinha (San Diego-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego-EUA), Ludmila (San Diego-EUA), Amanda Gutierres (Boston-EUA).

Já para o período de preparação em Itu, Arthur Elias convocou outras atletas e manteve algumas jogadoras presentes na lista principal, misturando experiência e observação de novos nomes.

Confira a lista completa de convocadas para os treinamentos em Itu:

Goleiras: Camila (Cruzeiro), Kemelli (Fluminense), Nicole (Corinthians), Morganti (Corinthians)

Defensoras: Tayla (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Paloma (Cruzeiro), Kathellen (Al-Nassr-SAU), Tainara (Cruzeiro), Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid-ESP), Ivana Fuso (Corinthians), Isabela (PSG-FRA), Ravenna (Cruzeiro), Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas: Andressa Alves (Corinthians), Clarinha (Benfica-POR), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG-FRA), Ana Vitória (Corinthians)

Atacantes: Jaque (Corinthians), Evelin (Santos), Jhonson (Corinthians), Priscila (América-MEX), Jheniffer (Tigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marilía (Cruzeiro), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Geyse (América-MEX).

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