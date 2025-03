A- A+

TÊNIS Com Masters 1000 de Miami, João Fonseca acumula mais de R$2,3 milhões em premiação no ano Tenista brasileiro também chegou à sua melhor colocação no ranking da ATP, no 59º lugar

Mesmo com a eliminação na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, quando foi derrotado pelo francês Alex de Minaur, João Fonseca segue em sua ascensão no tênis. Agora 59º colocado no ranking da ATP, sua melhor posição na carreira, ele já faturou mais de R$2,34 milhões neste ano em premiação pelo desempenho em torneios.

Em Miami, o brasileiro embolsou pouco mais de 60 mil dólares com o desempenho, cerca de R$348,2 mil na cotação atual. A quantia fez o montante de prêmios do ano passar da casa dos R$ 2 milhões, tudo isso ainda no primeiro trimestre de 2025.

Outros torneios contribuíram consideravelmente foram o Australian Open, no qual João chegou até a segunda rodada (200 mil dólares australianos, o que equivale a cerca de R$ 725,6 mil); o ATP 250 de Buenos Aires, que ele venceu (R$ 570 mil); os Challengers de Canberra e Phoenix, nos quais foi campeão (R$163,7 mil e R$221,5 mil respectivamente); e o Masters 1000 de Indian Wells, onde ele parou na segunda rodada (R$217,1 mil).

Desde o final do torneio nos Estados Unidos, João Fonseca está de volta ao Rio, sua cidade natal e onde realiza treinos entre campeonatos. Ele tirou uma semana de férias e retoma nesta semana a preparação para disputar o próximo torneio: o Masters 1000 de Madrid, dando início à temporada de saibro. Neste ano, ele já disputou dois torneios neste solo: em Buenos Aires e no Rio Open, onde foi eliminado na primeira rodada.

