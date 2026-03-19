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Com Mbappé, França anuncia convocação para jogo contra o Brasil

Seleção brasileira enfrenta a atual vice-campeã mundial na próxima Data Fifa

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Mbappé é convocado pela França para amistosos contra Brasil e Colômbia Mbappé é convocado pela França para amistosos contra Brasil e Colômbia  - Foto: Sergei GAPON / AFP

A seleção francesa anunciou nesta quinta-feira os jogadores convocados para enfrentar o Brasil no amistoso do próximo dia 26, em Boston, nos Estados Unidos. O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo, fica à disposição do técnico Didier Deschamps nesta Data Fifa.

Eleito melhor jogador do mundo no ano passado, Ousmane Dembélé, do PSG, também está na lista. Nomes como Camavinga e Tchouaméni, ambos do Real Madrid, Kanté, do Fenerbahçe, e Cherki, do Manchester City, reforçam o elenco francês.

 

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Esse será o primeiro desafio de Carlo Ancelotti na seleção brasileira contra um adversário europeu. Enquanto o italiano ainda faz testes na equipe, a França mantém sua base com Deschamps, que está no cargo desde 2012. Os franceses foram campeões mundiais em 2018 e ficaram com o vice-campeonato diante da Argentina em 2022.

Depois deste amistoso, a Amarelinha ainda enfrenta a Croácia, no dia 31, em Orlando, no último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. A França, por sua vez, termina a Data Fifa com um jogo contra a Colômbia, no dia 29.

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