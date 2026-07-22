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Futebol

Com melhora no estado clínico, Parreira tem previsão de ser transferido para unidade semi-intensiva

Um boletim do Hospital Samaritano Barra informou que Parreira está "traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com a função renal estabilizada"

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Parreira, técnico campeão do mundo com a Seleção em 1994Parreira, técnico campeão do mundo com a Seleção em 1994 - Foto: Divulgação/CBF

Internado desde o dia 16 de junho em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Parreira apresentou uma melhora global no quadro clínico. O ex-treinador, que convive com um diagnóstico de inflamação pulmonar, tem a previsão de ser transferido para uma unidade semi-intensiva até o fim desta semana.

Um boletim do Hospital Samaritano Barra informou que Parreira está "traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com a função renal estabilizada".

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Aos 83 anos, o treinador que levou a seleção brasileira ao tetracampeonato da Copa do Mundo em 1994 não precisa mais fazer o procedimento de diálise.

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