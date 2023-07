Com menos cartões recebidos e faltas cometidas, Sport é o time mais disciplinado da Série B

A- A+

O empate em 0x0 com o Mirassol, na rodada passada, na Ilha do Retiro, tirou do Sport a possibilidade de ficar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Leão segue intacto no topo em outro quesito na competição. Dos 20 clubes, os pernambucanos são os mais disciplinados no critério de cartões recebidos e faltas marcadas.



Ao todo, o Sport cometeu 175 faltas em 16 jogos, uma média de quase 11 por compromisso. O Novorizontino, por outro lado, é quem mais costuma parar o jogo com infração, com 287 faltas.





Nos cartões, o Sport também mostra que dá menos trabalho aos árbitros. O clube tem 18 amarelos e nenhum vermelho. A Ponte Preta, por exemplo, lidera o ranking, com 57. De expulsões, o topo é do Avaí, com oito.



Ronaldo e Fábio Matheus, com três cartões amarelos cada, foram os mais penalizados do Sport. Felipinho e Alisson Caetano, com dois cada, vem logo atrás, com outros nomes tendo apenas uma advertência até o momento. O zagueiro Rafael Thyere, por exemplo, não tomou qualquer cartão na Série B.



“Bem comportado”, o Sport volta a campo na sexta (14), contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly. O Leão é o terceiro colocado, com 32 pontos, enquanto o Dragão está em 11º, com 23.

