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Copa do Mundo Com Messi, veja convocados da Argentina para a Copa do Mundo Atual campeã estreia no Mundial no dia 16 de junho, diante da Argélia

Campeã do mundo em 2022, a Argentina está convocada para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O anúncio foi feito através de vídeo nas redes sociais. Com Lionel Messi presente, a seleção dirigida por Lionel Scaloni estreia na competição no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), diante da Argélia.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026

Além do título conquistado no torneio passado, a Argentina faturou a Copa em outras duas ocasiões: 1978, contra a Holanda, e em 1986, quando bateu a Alemanha.

Entre os 26 nomes chamados por Scaloni, oito vão disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Entre eles está o atacante do Palmeiras, Flaco López. Os outros nomes são: Musso, Balerdi, Medina, Barco, Nico Paz, Nico González e Giuliano Simeone.

As principais ausências na lista são Acuña (River Plate), Dybala (Roma) e Mastantuono (Real Madrid). Os dois primeiros citados estiveram na campanha do tri, no Catar.

Confira os convocados pela Argentina para a Copa do Mundo

Goleiros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique Marselha)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cuti Romero (Tottenham)

Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Facundo Medina (Olympique de Marselha)

Meio-campistas

De Paul (Inter Miami)

Enzo Fernández (Chelsea)

Paredes (Boca Juniors)

Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Strasbourg)

Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Atacantes

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Flaco Lopez (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

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