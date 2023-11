A- A+

SANTA CRUZ Com meta ousada, Santa Cruz começa a marcar presença no mercado para temporada de 2024 Clube tem conversas avançadas com Luciano Mancha, para vaga de diretor executivo de futebol

Com a ousada meta de anunciar 25 jogadores em um curto período de 10 dias, segundo revelou o presidente Bruno Rodrigues, em sua cerimônia de posse, na noite da última segunda-feira (20), o Santa Cruz começou a marcar presença no mercado, visando a temporada de 2024.

O primeiro compromisso do Tricolor no próximo ano será já no dia sete de janeiro, quando enfrenta o Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste.

Para a parte técnica, até o momento, além do treinador Itamar Schülle, que tem previsão de desembarcar no Aeroporto Internacional do Recife no fim da tarde desta sexta-feira (24), o Santa Cruz só anunciou o retorno do lateral-direito Toty, que vestiu a camisa coral na temporada de 2020.

Agora, aos 32 anos, Toty retorna ao clube coral com vínculo até o fim do Campeonato Pernambucano.

Mas essa não é a única novidade no Arruda. De acordo com apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, o goleiro André Luiz, do Cascavel, já tem contrato assinado por empréstimo até o final do Campeonato Pernambucano.

André Luiz tem 27 anos e, em seu histórico, acumula passagens por clubes como Toledo, Lagarto, Joinville e Operário Ferroviário, além do Cascavel.

Neste ano de 2023, atuou em 30 oportunidades, sendo 28 pelo Cascavel e duas pelo Operário Ferroviário - também por empréstimo. Em 30 partidas, foram 12 empates, nove vitórias e nove derrotas.

Também de acordo com informações obtidas com exclusividade pela Folha, o zagueiro Perema, de 31 anos, está sendo observado de perto pelo técnico Itamar Schülle, que já externou desejo em poder contar com a peça. Atualmente, Perema pertence ao elenco do Concórdia, de Santa Catarina, tendo entrado em campo 35 vezes neste ano, marcando dois gols.

Fora das quatro linhas, também há movimentação para 2024. Apesar de ter listado interesse em Danny Morais, Nei Pandolfo e Pedro Soriano, é Luciano Mancha quem está próximo de ser anunciado como o novo diretor executivo de futebol do Santa Cruz. Aos 53 anos, ele atualmente é o coordenador técnico do Manauara, do Amazonas.

No fim da tarde desta quinta-feira (23), o acerto entre ele e o Tricolor ficou mais próximo de acontecer após uma reunião virtual com o presidente Bruno Rodrigues.

