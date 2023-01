A- A+

Sport Com mudança no ataque e dúvida no meio, confira provável escalação do Sport contra o ABC Técnico Enderson Moreira deve promover a entrada de Love no time titular; Jorginho pode fazer estreia

Após o técnico Enderson Moreira declarar que Vagner Love deve ser titular na estreia do clube na Copa do Nordeste, o Sport está praticamente definido para encarar o ABC, neste sábado (21), às 19h30, na Ilha do Retiro.

Apesar do treinador afirmar que vai para o jogo aqueles que estiverem 100% fisicamente, a equipe não deve ter muitas mudanças, em relação a base que tem sido utilizada no Estadual.

Depois de entrar no decorrer de duas partidas no Estadual - contra Salgueiro e Petrolina -, Love fará seu primeiro jogo como titular em 2022. O camisa 99 foi o último a se reapresentar. Até por isso, vem recebendo um cuidado especial da comissão técnica, no que diz respeito à sua utilização.

A entrada da referência ofensiva, mexe na estrutura do ataque. Utilizado como centroavante, Gabriel Santos deve ser deslocado para o lado direito, enquanto Edinho segue na esquerda.

No meio, há a expectativa de que Jorginho possa estrear com a camisa rubro-negra em 2023. O jogador vinha se recuperando de uma fadiga muscular na panturrilha direita e deve ser relacionado para o confronto ante os potiguares. Entretanto, deve iniciar entre os reservas. Assim, Matheus Vargas fica responsável pela criação.

Com isso, a provável escalação do Sport deve ter: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Juba (Igor Cariús); Ronaldo, Fabinho e Matheus Vargas; Gabriel Santos, Edinho e Vagner Love.

Veja também

Futebol DM do Náutico atualiza situação de lesionados; trio deve voltar aos trabalhos na próxima semana