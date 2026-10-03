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Amistoso

Brasil encara Índia em amistoso de oportunidades em Calcutá

Partida será disputada às 11h (de Brasília) deste sábado (3)

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Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraCarlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - Foto: Patrick Hamilton/AFP

No terceiro e último amistoso da primeira Data Fifa pós-Copa do Mundo, o Brasil encara a Índia, às 11h (de Brasília) deste sábado (3), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Esta será a primeira vez na história que as duas seleções se enfrentam. Nos testes anteriores, ambos contra a Austrália, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti empatou, em 1x1, e saiu vencedora, por 4x2.

Passada esta partida, a Seleção volta a entrar em campo em novembro. Na ocasião, tem amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. 

Às vésperas do compromisso em solo indiano, o treinador italiano tratou a partida como uma oportunidade para os atletas jogarem à vontade com a camisa pentacampeã mundial. Independente do desempenho, o técnico garantiu ao grupo que novas oportunidades serão concedidas ao longo do ciclo que visa a Copa do Mundo de 2030. 

A escalação inicial do Brasil para o jogo terá uma série de modificações. Uma delas, será a entrada do goleiro Pedro Morisco, que fará sua primeira aparição com a camisa verde-amarela. Com a entrada do arqueiro do Coritiba, todos os 26 atletas convocados terão sido utilizados nesta Data Fifa. 

"O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Daremos a eles outras oportunidades. O mesmo vale para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo. Para o time e para todos os jogadores, não é um teste, é uma oportunidade", falou o treinador. 

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Além de Morisco, outros jogadores que vão iniciar pela primeira vez um jogo nesta sequência de amistosos são o zagueiro Arthur Dias, o volante Andrey Santos e o atacante Pedro. Este último, substituirá Raphinha - cortado após exame detectar edema na coxa direita. O centroavante fará companhia a Estêvão e Vinícius Júnior. Ancelotti chegou a observar Endrick no comando do ataque, mas o jogador do Flamengo é quem começará atuando. 

Motivação

Em meio ao momento difícil vivido pela Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti acredita que o período até o próximo Mundial pode ser determinante para que a nova geração crie casca para aprender a disputar os principais títulos com a camisa do Brasil. O treinador ressalta ainda que a pressão de defender a seleção mais vitoriosa do futebol não pode tirar dos atletas a "felicidade de jogar futebol". 

"A felicidade é uma qualidade muito importante. O brasileiro tem como cultura. Eu gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade, porque, às vezes, com a pressão do jogo, você esquece que o futebol é um esporte, é entretenimento. Você tem que jogar com alegria", pontuou. 

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