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SELEÇÃO BRASILEIRA Com mudanças, Brasil enfrenta Singapura nesta terça (17); veja próvaveis escalações e onde assistir A Seleção entra em campo às 7h, no Estádio Nacional de Singapura, com possíveis sete alterações após derrota para o Japão; Ancelotti e Raphinha cumprem suspensão após expulsão

A Seleção Brasileira entra campo novamente nesta terça-feira (17), às 7h, para enfrentar Singapura, no Estádio Nacional do país asiático, no último compromisso de 2026.

A partida será disputada sem a presença de Carlo Ancelotti à beira do gramado. O treinador italiano foi expulso nos acréscimos da derrota para o Japão, assim como o atacante Raphinha. O auxiliar Francesco Mauri será responsável por comandar a equipe.

O confronto também marca o primeiro encontro entre as seleções principais de Brasil e Singapura. Para o duelo, a equipe brasileira terá mudanças em todos os setores.

No último treinamento antes do amistoso, realizado nesta segunda-feira (16), Ancelotti promoveu sete alterações em relação ao time que iniciou o duelo contra os japoneses.

Mudanças

De acordo com a atividade comandada por Carlo Ancelotti, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Estêvão e Vini Jr. devem permanecer entre os titulares. Endrick, que entrou no decorrer do último amistoso, será o substituto de Raphinha no ataque. Já Rayan, recuperado de um problema no tornozelo, volta a ficar à disposição e deve iniciar a partida.

Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães ainda passam por avaliação física da comissão técnica. Caso apresentem desgaste, os dois podem começar no banco de reservas.

Pressão sobre Ancelotti

A derrota para o Japão ampliou os questionamentos sobre o trabalho de Carlo Ancelotti. Por conta da falta de bom desempenho coletivo da equipe, o treinador italiano tem sido alvo de críticas.

Em entrevista coletiva, o técnico foi questionado sobre as declarações do tetracampeão mundial Romário, que falou abertamente sobre a insatisfação com o trabalho do italiano.

“É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele.”

O técnico também reconheceu que ainda precisa melhorar o desempenho da Seleção Brasileira e afirmou que está satisfeito com o trabalho, mas considera que os resultados e as atuações ainda não são suficientes.

“É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo”, analisou.

Vini Jr.

Um dos principais pontos positivos da Seleção no último jogo, Vini Jr. vive momento de evolução na temporada. O atacante passa por período de instabilidade no Real Madrid, onde não balança as redes desde agosto.

Vinícius Júnior marcou os dois gols do Brasil na derrota por 3 a 2 para o Japão | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em entrevista, o camisa 7 disse que não se preparou da mesma maneira após a Copa do Mundo, quando a Seleção foi eliminada ainda nas oitavas de final pela Noruega.

“Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo”, disse. “O impacto (da eliminação) é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava. Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos”, afirmou.

Prováveis escalações

Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Endrick e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti (suspenso; Francesco Mauri comandará a equipe).

Singapura: Mahbud; Baharudin, Harun, Mahler e Ryhan Stewart; Nakamura, Shahiram, Harhys Stewart e Zulfiki; Song e Fandi Ahmad. Técnico: Gavin Lee.

Onde assistir

O amistoso entre Brasil e Singapura terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Ge TV, no YouTube. O Globoplay também disponibilizará a transmissão.

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