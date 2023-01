A- A+

Futebol Com mudanças no meio, Santa encerra preparativos para encarar o Caucaia/CE Tricolor encara os cearenses nesta quinta (5), às 21h30, no Arruda, pela pré-Copa do Nordeste

Com duas indefinições no meio-campo, o técnico Ranielle Ribeiro encerrou os preparativos do Santa Cruz para o jogo contra o Caucaia/CE, quinta (5), no Arruda, às 21h30, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Uma delas envolve a questão de Anderson Paraíba, que deixou o Tricolor após receber uma proposta de fora do Brasil. O substituto já foi definido pelo treinador.



“A participação de Anderson Ceará era esperada e fisicamente ele estava mais à frente de Paraíba, que se machucou na segunda semana. Das duas mudanças, uma provavelmente será essa. A outra vamos definir depois do treino. O que fizemos em oito semanas nos condiciona a ter tranquilidade de fazer as escolhas pontuais. Todos trabalharam, treinaram, jogaram e tiveram o mesmo tempo de vivência. Quem for escolhido estará adaptado, transmitindo o que queremos”, declarou.



Avançando na seletiva, a equipe seguirá para a segunda fase, enfrentando posteriormente o ganhador do jogo entre Botafogo/PB e Retrô, no Almeidão - preliminar que definirá os classificados para a etapa de grupos do Regional. Um tropeço e a Cobra Coral terá uma competição a menos em 2023.





“Todas decisões são vividas intensamente, com um comprometimento maior. Todos que farão parte do jogo estão preparados para isso. O ano é tão diferente que já começaremos com uma decisão. A pressão existe internamente, no próprio ambiente do Santa, porque por trás do jogo tem muita coisa, desde o lado financeiro como a estabilidade do grupo. Começar ganhando dará uma confiança grande”, frisou.



Na primeira fase preliminar, são 16 equipes se enfrentando em jogo único, na casa do clube melhor posicionado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os oito melhores avançam para a segunda fase e apenas quatro seguirão para a divisão em grupos, que já tem 12 classificados. São eles ABC, Atlético de Alagoinhas/BA, Bahia, Campinense, Ceará, CRB, Fluminense/PI, Fortaleza, Náutico, Sampaio Corrêa, Sergipe e Sport.



Mesmo jogando no Arruda, o Santa Cruz não terá presença de torcida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou no ano passado a perda de dois mandos de campo do Tricolor após a invasão da torcida no jogo da pré-Copa do Nordeste 2022, contra o Floresta. A Cobra Coral, vale lembrar, embolsou R$ 120 mil apenas pela participação na fase seletiva.

